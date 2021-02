Nieuwe motie van wantrouwen tegen Sloveense regering

In het Sloveense parlement is woensdag opnieuw een motie van wantrouwen tegen de regering van de conservatief Janez Jansa ingediend. De oppositie beschuldigt de premier ervan gebruik te maken van de coronapandemie om de rechtsstaat te ontmantelen.

“De huidige regering en haar premier brengen ons land op een autoritair pad”, aldus de leider van de oppositiepartij Desus, Karl Erjavec. “De tijd is gekomen dat de parlementsleden moeten beslissen of zij een dergelijk beleid of een open democratie steunen.”

Vijf oppositiepartijen hadden op 15 januari al een vertrouwensstemming gevraagd, maar trokken de motie uiteindelijk in nadat twee parlementsleden positief hadden getest op Covid-19. Omdat ze in quarantaine moesten, dreigde de motie niet de benodigde 46 van de 90 stemmen te halen.

Het parlement zal zich begin volgende week over de nieuwe motie van wantrouwen buigen.