Verenigde Staten leggen sancties op aan militaire leiders van Myanmar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een decreet ondertekend waarmee de Verenigde Staten sancties kunnen opleggen aan militaire leiders uit Myanmar voor hun betrokkenheid bij de staatsgreep in het Zuidoost-Aziatische land. Dat heeft Biden woensdag bekendgemaakt.

“Vandaag heb ik een nieuw presidentieel decreet goedgekeurd dat ons in staat stelt om onmiddellijk sancties op te leggen aan de militaire leiders die de coup hebben aangestuurd”, zei hij in het Witte Huis. De Amerikaanse autoriteiten zullen deze week nog een eerste reeks kopstukken aanduiden. Daarnaast zullen ze beperkingen op de export naar Myanmar opleggen en Amerikaanse activa bevriezen die de Myanmarese regering ten goede komen.

“Vandaag roep ik het Myanmarese leger op om de democratische politieke leiders en activisten die ze vasthouden, onmiddellijk vrij te laten”, zei Biden ook.

Het leger in Myanmar pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Sindsdien wordt er in het land op grote schaal gedemonstreerd tegen de militaire junta.