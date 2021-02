Franse beker: Leya Iseka helpt Metz met doelpunt aan zege, jonge Belg krijgt minuten bij AS Monaco

FC Metz heeft zich woensdagavond geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. Op bezoek bij tweedeklasser Amiens haalden ze het met 1-2, na onder meer een doelpunt van Aaron Leya Iseka.

Het was immers onze landgenoot die in de openingsminuut een blunder achterin bij de thuisploeg genadeloos afstrafte. Na 73 minuten ging de aanvaller naar de kant bij een 1-1 stand, nadat Alexis Blin de thuisploeg na 51 minuten op gelijke hoogte had gebracht. Diep in de toegevoegde tijd zorgde Sambou Yatabaré (ex-Standard en -Antwerp) nog voor de treffer van de kwalificatie.

Foto: Bongarts/Getty Images

Matazo plaatst zich met Monaco

AS Monaco heeft zich woensdag geplaatst voor de zestiende finales van de Franse voetbalbeker.

De Monegasken haalden het in de 1/32 finales van de Coupe de France met het kleinste verschil op bezoek bij tweedeklasser Grenoble: 0-1 dankzij een doelpunt van Stevan Jovetic na 36 minuten. Onze landgenoot Eliot Matazo verscheen voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij AS Monaco en kreeg deze keer 74 minuten. Voor de achttienjarige centrale middenvelder was het de zesde keer dat hij minuten kreeg bij Monaco, dat hem in de zomer van 2018 wegplukte bij RSC Anderlecht. Voormalig Bruggeling Krépin Diatta viel na 64 minuten in.

Tweedeklasser Toulouse zorgde dan weer voor een verrassing door eersteklasser Girondins Bordeaux met 0-2 uit te schakelen. Ex-Genkenaar Sébastien Dewaest speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij de bezoekers en liep na 36 minuten tegen een gele kaart aan.

Het krasselende FC Nantes, met Anthony Limbombe de hele wedstrijd op de bank, verloor in eigen huis met 2-4 van Racing Lens en is daarmee uitgeschakeld. De nederlaag betekent meer dan waarschijnlijk reeds het einde van Raymond Domenech als coach bij Nantes.