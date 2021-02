Van dikke vrienden tot aartsvijanden: hoe het is misgelopen tussen Beerschot en KV Mechelen

Liefhebbers van de betere voetbalvete worden deze week op ‘t Kiel op hun wenken bediend. Met Beerschot en KV Mechelen staan de nieuwste aartsrivalen in het Belgische voetbal niet één maar zelfs twee keer tegenover elkaar: morgen in de cup, zondag in de competitie. Drie jaar geleden was er nog niets aan de hand tussen de twee volksclubs, nu gunnen de supporters elkaar het licht in de ogen niet. Hoe is het zo ver kunnen komen?