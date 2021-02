Frank Boeckx, keeperstrainer bij Anderlecht, speelde in 2018 zijn laatste thuismatch tegen Union: “Ik stopte om niet invalide te worden”

In 2018 werd Anderlecht uit de beker gewipt door Union: 0-3. Frank Boeckx (34) speelde toen de allerlaatste thuismatch uit zijn carrière, want daarna raakte de keeper weer op de sukkel met zijn rug. ‘Frank The Tank’ blijft wel een bezige bij: hij is keeperstrainer bij de paars-witte U21, scout, voetbalanalist, golfer en weldra ook vader van een zoontje. “Ik zie nu tien tot vijftien matchen per week.”