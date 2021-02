Weggehoond in Frankrijk, nu is er een tijger naar hem vernoemd in Mexico: André-Pierre Gignac is de grote ster in de finale van het WK voor clubs

Het zou best kunnen dat zijn naam geen belletje meer doet rinkelen. André-Pierre Gignac (35) is immers al zes jaar weg uit Europa. Maar vanavond moet hij Tigres, de eerste Mexicaanse club ooit in de finale van het WK voor clubs, tegen Bayern München naar de zege leiden. Nadat de zigeunerszoon nooit helemaal gewaardeerd werd in Frankrijk, leeft hij nu als God in Mexico, waar ze zelfs al een tijger naar hem vernoemd hebben.