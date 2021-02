Inspecteurs halen meer dan 190 illegale handgels uit de rekken

De federale milieu-inspectie heeft het afgelopen half jaar al meer dan 190 handgels uit de rekken gehaald. Dat gebeurde nadat de inspectiedienst de controle op deze producten fors hadden opgeschroefd.

De markt van de handgels is als gevolg van de coronacrisis enorm toegenomen. Bedrijven die zich op dit product hebben gestort, blijken niet altijd goed op de hoogte van de geldende reglementering. Bij de controles wordt nagegaan of het product en de samenstelling wel zijn toegelaten en of de verpakking alle wettelijk verplichte informatie bevat. Naast de bijna 200 uit de handel genomen gels lopen er nog verschillende onderzoeken, waarbij de exacte concentratie voer is voor verder onderzoek. Ook op het internet wordt nagegaan of webshops geen illegale handgels verkopen.