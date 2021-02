Ondanks coronacrisis: “Vastgoedprijzen in 2021 minstens 3 procent hoger”

Ondanks de economische crisis gaan de vastgoedprijzen verder omhoog. Adviesbureau Immotheker Finotheker verwacht voor 2021 nog eens een prijsstijging van gemiddeld 3 procent. De gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land is daardoor al gestegen naar 42 jaar.

In 2021 zet de prijsstijging op de woningmarkt zich verder door. “Daar zal pas verandering in komen wanneer de werkloosheid in ons land oploopt, de investeerders het laten afweten en de rente fors oploopt. Daar is vooralsnog geen sprake van”, zegt John Romain van Immotheker Finotheker.

Zo heeft de Belgische economie wel een klap gekregen van de coronacrisis, maar door de steunmaatregelen van de overheid is de werkloosheid nog niet aanzienlijk opgelopen. Daardoor bleef ook de koopkracht en het consumentenvertrouwen relatief intact. Ook de historisch lage rentetarieven spelen in de kaart van de vastgoedmarkt. De rente is verder gedaald van gemiddeld 2,02 procent in 2019 naar 1,67 procent in 2020.

Aantal vastgoedtransacties wel gedaald

Het aantal vastgoedtransacties ging vorig jaar naar beneden in ons land, zo leren cijfers van Notaris.be: -2,7 procent tegenover 2019. In Vlaanderen ging het om een krimp van -4,2 procent, in Brussel -4,8 procent, maar in Wallonië namen ze lichtjes toe met +0,8 procent. Minder vraag en toch werden woonhuizen in België gemiddeld 5,7 procent duurder, klinkt het.

De cijfers van de Nationale Bank omtrent de woonkredieten schetsen een veel negatiever beeld. Het aantal woonkredieten voor aankoop, nieuwbouw en aankoop plus verbouwing daalde in 2020 globaal met 27,8 procent tegenover 2019. Het gemiddeld kredietbedrag steeg met 8,5 procent.

Vooral probleem voor jonge kopers

De forse prijsstijging zijn een probleem voor jongere kopers, nu de Nationale Bank ook een hogere eigen inbreng oplegt. Wie koopt en leent heeft daardoor in 2020 een veel grotere eigen inbreng op tafel gelegd dan het jaar voordien. Het gaat om een stijging van 34,2 procent, zo blijkt uit cijfers van Immotheker Finotheker.

Over alle leeftijdsgroepen heen bedroeg de gemiddelde eigen inbreng 113.827 euro in 2020. De 40-plussers (dat is ook de grootste groep van kopers) heeft een eigen inbreng van 155.949 euro. Ter vergelijking: de eigen inbreng in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar bedraagt gemiddeld 108.880 euro en bij de 25- tot 30-jarigen is dat gemiddeld 72.958 euro.

Nu al is de gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land gestegen naar 42 jaar. De gemiddelde leeftijd echter van vastgoedkopers die een woonkrediet nodig hebben ligt bij Immotheker Finotheker op 37 jaar.