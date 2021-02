“Geen huis-tuin-en-keuken-hacker”: speurders versteld door Vlaamse tiener in dossier rond oplichting sterren VS

Roeselare -

Een jongen uit Roeselare, minderjarig nog, is samen met acht Britten en een persoon uit Malta ontmaskerd als een wereldwijde bende gespecialiseerd in sim-swappen. Daarmee nemen ze de gsm over van eender wie en verschaffen ze zich toegang tot bankrekeningen en virtuele valuta. De bende zou Amerikaanse beroemdheden in de muziek- en sportwereld zo’n 100 miljoen dollar afhandig gemaakt hebben. “Een bijzonder computertalent”, klonk het versteld bij de onderzoekers over de jongen uit Roeselare.