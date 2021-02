Weg met het VAR-busje: vanaf volgend seizoen nemen videorefs intrek in gloednieuwe centrale

Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen de videorefs niet meer in busjes langs de velden te vinden zijn. Net zoals in Nederland en Duitsland nemen ze hun intrek in een speciaal daartoe ontworpen VAR-centrale in het gloednieuwe bondsgebouw in Tubeke.

Vanaf juli zal dat gedeelte operationeel zijn, net op tijd zodat de videorefs al van bij de start van volgend seizoen in het centrale operatiecentrum de wedstrijden kunnen volgen. In de centrale zijn er zes VAR-stations voorzien. Er werd ook een testgroep aangeduid om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. De oplevering van het gloednieuwe bondsgebouw zelf is voorzien voor september 2021.