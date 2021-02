De generaal die niet met pensioen wilde en dan maar een coup pleegde

Het wordt met de dag duidelijker dat generaal Min Aung Hlaing (64) misschien fout gegokt heeft met zijn eigen coup in Myanmar. Ondanks het gewelddadige ingrijpen tegen de betogers en het lamleggen van het internet, krijgt hij de geest van oproer niet in de fles. Er komen steeds meer signalen van stakingen en grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid. Hlaing had maar één doel: niet met pensioen gaan maar president worden. Maar de verkiezingen torpedeerden dat plan.