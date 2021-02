Honderden mensenrechtenactivisten vermoord in Colombia

In Colombia zijn sinds 2016 meer dan 400 mensenrechtenactivisten gedood. Dat blijkt uit een rapport dat Human Rights Watch (HRW) woensdag publiceerde.

HRW beschuldigt het Zuid-Amerikaanse land ervan dat het zijn burgers onvoldoende beschermt tegen geweld van gewapende groepen. “Colombia heeft het hoogste aantal gedode mensenrechtenactivisten van alle Latijns-Amerikaanse landen de jongste jaren, maar het antwoord van de regering bestond uit woorden, maar weinig zinvolle actie”, aldus de directeur voor Amerika van de ngo, Jose Miguel Vivanco. Hij zei dat president Ivan Duque moorden vaak veroordeelt, maar zelden optreedt tegen gewelddadige groepen.

Sinds de Colombiaanse regering een ontwapeningsakkoord bereikte met de FARC, vechten gewapende groepen voor de controle over de voormalige invloedsgebieden van de vroegere guerillabeweging. “Het falen van de autoriteiten om effectieve controle uit te oefenen en een civiele aanwezigheid van de staat op poten te zetten in veel gebieden die van de FARC zijn teruggewonnen, heeft deze dynamiek in belangrijke mate mogelijk gemaakt”, aldus HRW.