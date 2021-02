Agalev-stichter pater Luc Versteylen (93) overleden: “Een groene pionier is ons ontvallen”

Pater Luc Versteylen (93), een van de oprichters van Agalev, is overleden in het rusthuis in Wommelgem waar hij verbleef. “Een vooruitziende groene pionier is ons ontvallen”, zegt oud-parlementslid Hugo Van Dienderen aan onze redactie. Groen-voorzitter Meyrem Almaci neemt op twitter afscheid van Versteylen. “Een van de pioniers van de groene beweging, is overleden.”

Luc Versteylen werd op 11 september 1927 geboren in Borgerhout, in Antwerpen. Op zestienjarige leeftijd werd hij lid van het Verdinaso, een autoritaire politieke groepering verwant met het fascisme. Dat gaf hij zelf toe in 2008 maar Versteylen was naar eigen zeggen geen lid van het collaborerende deel. Wel van de “geheime groep” dat zich verzette tegen de Duitsers. Niet veel later, in 1945 trad Versteylen in bij de Jezuïeten en in 1959 volgde zijn priesterwijding.

Bezinningscentrum

Hij bleef trouw aan zijn geboortestad en wijk, van 1961 tot 1973 gaf hij les aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. Daar had hij zelf nog tijdens de Tweede Wereldoorlog humaniora gevolgd.

In 1970 stichtte Versteylen in een brouwerij in Viersel de christelijke leefgemeenschap ‘Leve in de brouwerij’. Daar probeerde hij zijn leerlingen warm te maken voor de zachte waarden in herlevings- en zelfverbeteringsgroepen. Hij bedacht er onder meer een alternatieve vorm van seksuele voorlichting met alternatieve bewoordingen: ‘juichen’ voor klaarkomen, ‘hemelen’ voor masturberen en ‘de diepste draai’ voor geslachtsgemeenschap.

Anders gaan Leven

Het was In die brouwerij dat Versteylen de basis legde voor de groene beweging Agalev (Anders Gaan Leven), nu Groen. De beweging richtte zich in de eerste jaren vooral tot de eigen leden, maar trad vanaf 1973 steeds meer naar buiten. Eén van de eerste initiatieven was de Groene Fietsers en Red de Voorkempen. Vanaf 1979 dient Anders Gaan Leven op diverse plaatsen lijsten in onder de verkorte naam Agalev.

Maar Versteylen kon zich niet herkennen in de partij en uitte vooral kritiek op Agalev. Volgens hem had te partij gebroken met de basisprincipes van de beweging waaruit de partij was gegroeid: soberheid, samenhorigheid en stilte. En dus begon hij een nieuwe politieke beweging in 1992: Helaba, voluit ‘Hoe Eensgezind Laboreren aan een Beleefbaarder Antwerpen’. Het doel was om de mensen, hoe groot hun tegenstellingen konden zijn, samen te brengen.

Witte Kinderbos

Verstelen was ook een van de initiatiefnemers van het Witte Kinderbos, dat in de nasleep van de Dutroux-affaire werd aangeplant op de middenberm van de E19 tussen Vilvoorde en Mechelen. Een herinnering aan alle gedode, verongelukte en verdwenen kinderen in ons land. In 1995 ontving de pater de prijs ‘Ethiek en verdraagzaamheid in de politiek’. En in 1998 overhandigde de provincie Antwerpen hem de Humanitasprijs.

Misbruik

In augustus 2010 werd Versteylen in het ziekenhuis opgenomen met een slikpneumonie. Hij verloor veel bloed en zijn toestand was een tijdje levensbedreigend.

In 2011 werd er een klacht ingediend tegen Luc Versteylen wegens seksueel misbruik dat zou hebben plaatsgevonden in de brouwerij in Viersel. Het Antwerpse parket onderzocht drie klachten wegens seksueel misbruik van minderjarige tieners. Versteylen zou in de brouwerij tussen 1985 en 1995 drie jongens gedwongen hebben tot masturbatie en naakte strelingen. Een vierde klacht dook op in een van de dossiers van de vroegere commissie-Adriaenssens. Die klacht was gericht tegen het omstreden opvoedingsmodel dat Versteylen propageert in de brouwerij van Viersel. Ook Versteylens gezellin Mieke Van Hoof werd later beticht van verkrachting van een minderjarig meisje. Maar tot een proces kwam het niet. De feiten waren verjaard, oordeelde het parket.

Engagement

Verschillende politici nemen op twitter afscheid van Luc Versteylen. “We ontvingen net het droeve bericht dat Luc Versteylen, een van de pioniers van de groene beweging, vandaag op 93jarige leeftijd is overleden... zijn hele leven stond in het teken van engagement. We wensen alle naasten en nabestaanden heel veel sterkte toe”, schrijft voorzitster Meyrem Almaci.

We ontvingen net het droeve bericht dat Luc Versteylen, een van de pioniers van de groene beweging, vandaag op 93jarige leeftijd is overleden... zijn hele leven stond in het teken van engagement. We wensen alle naasten en nabestaanden heel veel sterkte toe. — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) February 10, 2021

Hugo Van Dienderen, die tussen 1987 en 1999 voor Agalev in de Kamer zat bevestigt het overlijden van Versteylen. “Een vooruitziende groene pionier is ons ontvallen. Hij heeft een grote bezielende rol gespeeld in de ontwikkeling van de groene beweging in Vlaanderen.”

Rik Torfs schrijft “Zoals ieder ander mens was hij niet volmaakt. Maar hij geloofde wel in wat hij deed en deed dat met hart en ziel. Bedankt daarvoor! Moge hij rusten in vrede.”

Luc Versteylen overleden. Zoals ieder ander mens was ’m niet volmaakt. Maar ’m geloofde wel in wat ’m deed en deed dat met hart en ziel. Bedankt voor dat! Moge ’m rusten in vrede. — Torfs Rik (@RikTorfs) February 10, 2021

En Bert Anciaux schrijft: “Wat een kanjer. Wat een warme persoonlijkheid. Pater tussen de jongeren. Soms ook wat showbeest. Maar altijd eerlijk en doorleefd.”