Wannes en Lies mochten niet schaatsen op rivier, dus bouwden ze zelf een piste: “Gezien bij Staf Coppens”

Gent - Als we niet mogen schaatsen op meren en rivieren, dan bouwen we toch gewoon zelf een schaatsbaan in de tuin? Dat dachten de 10-jarige Wannes en zijn 8-jarige zus Lies uit Sint-Amandsberg, bij Gent.

Met hulp van ‘moeke’ Heidi Mortier sloegen de kinderen planken tegen elkaar en legden ze daar een zeil over. Liters water en de vrieskou deden de rest. “Twee jaar geleden hebben ze dat ook al eens gedaan”, vertelt mama Sofie Vanderhispalli. “Ze hadden dat gezien in een programma van Staf Coppens. De schaatsbaan is populair in de buurt. Ik heb al berichtjes gekregen van andere ouders met de vraag of de schaatsbaan weer open is.”