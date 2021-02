Zorg en Gezondheid: “Aantijging over aanbesteding in Pano-reportage ongegrond”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid noemt de aantijgingen in de Pano-reportage over de aanbesteding van het contactonderzoek ongegrond. “Dit is manifest onjuist”, klinkt het woensdag bij woordvoerder Joris Moonens. Het Agentschap betreurt ook dat het niet de kans gekregen heeft om op de aantijgingen te reageren en zal klacht indienen bij de ombudsman van VRT.