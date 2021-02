Biden belt voor het eerst met Chinese president, nadat hij zei “nooit te zullen twijfel geweld te gebruiken” tegen China

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag voor de eerste keer een gesprek gehad met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Dat meldt het Witte Huis. Even voordien had Biden tijdens een eerste bezoek aan het Pentagon gezegd dat hij een nieuwe “stevige” militaire strategie wil uitwerken ten aanzien van China, en dat hij nooit zou twijfelen geweld te gebruiken, als laatste redmiddel.

Biden drukte tijdens het telefoongesprek met Xi Jinping zijn “diepe bezorgdheden” uit over de “oneerlijke en dwingende” economische praktijken van Peking, de repressie in Hongkong en de “mensenrechtenschendingen” in Xingjiang, waar de Oeigoerse moslimminderheid woont.

De twee leiders spraken ook over de coronapandemie en de “gemeenschappelijke uitdagingen” door de gezondheidscrisis en de klimaatverandering.

“Ik heb vandaag gesproken met president Xi om hem het beste te wensen voor het Chinese Nieuwjaar”, aldus Biden. “Ik deelde ook mijn bezorgdheid over de economische praktijken van Peking, de schendingen van de mensenrechten en de druk tegenover Taiwan. Ik heb hem gezegd dat ik wil samenwerken met China als dat in het voordeel is van het Amerikaanse volk.”

In een interview dat zondag op CBS werd uitgezonden, voorspelde Biden dat de rivaliteit tussen de VS en China een “extreme competitie” zal zijn, al voegde hij wel toe dat hij een conflict tussen beide landen wil vermijden. Over Xi Jinping zei Biden dat “hij geen greintje democratie in zich heeft”.

Geweld laatste redmiddel

Tijdens zijn eerste bezoek aan het Pentagon gaf Biden aan dat hij een nieuwe “stevige” militaire strategie wil uitwerken ten aanzien van China.

Biden kondigde tijdens zijn bezoek de creatie aan van een werkgroep binnen het ministerie van Defensie, die zich moet buigen over de strategie die de VS zullen aannemen ten aanzien van China. De VS beschouwen Peking als hun belangrijkste strategische tegenstander.

“De werkgroep zal snel aan de slag gaan zodat we kunnen beslissen over een duidelijke koers voor kwesties gelinkt aan China”, aldus Biden in een toespraak aan militairen. Hij benadrukte dat heel de regering goed zal moeten samenwerken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van China, net als de twee partijen in het Congres. En dat de VS nood hebben aan sterke allianties en partnerschappen.

De werkgroep zal bestaan uit 15 raadgevers, zowel burgers als militairen. De groep krijgt vier maanden de tijd om aanbevelingen voor te leggen aan minister van Defensie Lloyd Austin. De bedoeling is om uit te zoeken hoe de VS zich in de Stille Oceaan militair moeten opstellen tegenover de territoriale ambities van China en om een samenwerking uit te bouwen met de bondgenoten, maar ook om te bepalen wat voor relatie de VS willen met het Chinese leger en welke soorten wapens eventueel ontwikkeld moeten worden.

Biden benadrukte wel dat hij de prioriteit wil geven aan de diplomatie. “Ik zal nooit twijfelen om geweld te gebruiken om de vitale belangen van het Amerikaanse volk en onze bondgenoten te beschermen als dat nodig zou zijn”, verklaarde hij. “Maar ik vind ook wel dat geweld het laatste redmiddel moet zijn.”