Leider Al Qaeda nog steeds actief, blijkt uit nieuwe video

De leider van Al Qaeda op het Arabische schiereiland lijkt volgens een recente video nog steeds actief te zijn, in tegenstelling tot een rapport van de Verenigde Naties dat zegt dat hij in hechtenis zit. Dat meldt SITE Intelligence Group donderdag.

Volgens het rapport dat aan de VN-Veiligheidsraad was gericht en dat vorige week verscheen, werd Khalid Batarfi “in oktober opgepakt bij een operatie in Al Ghaydah (provincie Al Mahrah), tijdens dewelke ook de onderbevelhebber Saad Atef al-Awlaki werd gedood”. Batarfi kwam in februari 2020 aan het hoofd van de organisatie te staan nadat de vorige leider, Kassim al-Rimi, bij een Amerikaanse droneaanval in Jemen om het leven was gekomen.

In de opgedoken video, die twintig minuten duurt, rapporteert Batarfi over de aanval op het Capitool in Washington door aanhangers van Donald Trump. De aanval op het Congres noemt hij nog maar een voorsmaakje van wat hen te wachten staat.

Volgens twee stamhoofden in de Al-Bayda-regio in centraal-Jemen, waar Al Qaeda actief is, is het zeer waarschijnlijk dat de gearresteerde persoon waar de VN over spreekt een lid is van de jihadistische groepering is, maar zou het niet om Batarfi gaan.