Uruguayaan Martin Lasarte moet Chili naar Qatar loodsen

De Uruguayaan Martin Lasarte is de nieuwe bondscoach van Chili. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land gemeld. De 59-jarige Lasarte heeft als opdracht Chili naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen.

Lasarte, die Reinaldo Rueda opvolgt, was van 2009 tot 2011 trainer van Real Sociedad. Ook had hij diverse clubs in Chili en Uruguay onder zijn hoede. Zijn laatste klus was als trainer van Al-Ahly uit Egypte. Als voetballer speelde hij van 1989 tot 1992 bij Deportivo La Coruña.

Chili staat momenteel zesde in de groep van tien Zuid-Amerikaanse landen. De eerste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

