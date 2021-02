Nooit eerder vertoonde beelden van raid op Capitool getoond op impeachmentproces Trump

Op de tweede dag van het impeachmentproces tegen oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump zijn woensdag nooit eerder vertoonde beelden getoond van de rellen in het Capitool. Op 6 januari werd het gebouw bestormd, Trump wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. Maar alhoewel veel Republikeinse kopstukken onder de indruk zijn van de beelden is de kans volgens analisten erg klein dat het tot een veroordeling komt. Daarvoor is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig en die zal waarschijnlijk niet gehaald worden.