“Vrouwen willen wel privileges, maar willen niet meer hun benen opendoen”: Jeff Hoeyberghs riskeert strafproces wegens seksisme

Het openbaar ministerie wil plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs voor de rechtbank brengen wegens seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie.

Dat vrouwen “wel privileges en geld willen, maar hun benen niet meer willen opendoen”. Of: “U kent dat type vrouw wel. Zo”n pront narcistisch “dingske”, blauwe “oogskes”, tietjes.” De plastisch chirurg en mediafiguur Jeff Hoeyberghs liet zich op 4 december 2019 helemaal gaan over “de vrouw” en wat vrouw zijn de dag van vandaag in zijn ogen inhoudt, tijdens een lezing voor het Gentse Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), in een auditorium van de UGent. Gelach en ongeloof waren zijn deel.

Foto: © Yorick Jansens

Online filmpje

Wat Hoeybergs niet wist, is dat er van zijn lezing ook een filmpje online werd gezet. Er stak meteen een storm van protest op en het regende klachten. Er liepen over hem meer dan 1.500 klachten binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Ter vergelijking: dat was meer dan de helft van alle klachten die het IGVM in 2019 heeft ontvangen.

Subversief

Morgen wordt voor de raadkamer in Gent gepleit over de vraag of Hoeyberghs voor de strafrechter moet verschijnen. Het openbaar ministerie vindt alvast dat er genoeg aanwijzingen zijn om Hoeyberghs voor de rechtbank te brengen op beschuldiging van seksisme, haat en discriminatie.

Het IGVM is burgerlijke partij. “We zijn blij met het standpunt van de aanklager”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “Er is ten tijde van de feiten veel maatschappelijk verzet gekomen tegen Hoeyberghs” uitspraken, die wat ons betreft absoluut seksistisch zijn en aanzetten tot discriminatie en haat.”

Strafpleiter Jorgen Van Laer, de advocaat van Hoeyberghs, vindt niet dat zijn cliënt voor een rechtbank hoort. “Mijn cliënt heeft zijn meningen. Dat zijn inderdaad soms subversieve meningen die tegen de haren in strijken. Maar principieel moeten die meningen kunnen.”

Als Hoeyberghs schuldig wordt bevonden aan schendingen van de seksisme- of discriminatiewet, riskeert hij 8.000 euro boete en een jaar cel.