Hoe zacht wordt dit veld? Union belooft Anderlecht een bespeelbare grasmat

In het Dudenpark ligt een zeil over de grasmat, waaronder warme lucht wordt geblazen. Foto: Belga

Union doet er alles aan om zijn grasmat bespeelbaar te maken. Tot vandaag wordt er warme lucht onder het zeil over het veld geblazen om de kou te verdrijven en sneeuw en ijs te ontdooien.

Er staan vrijwilligers klaar om het zeil zo laat mogelijk weg te doen. Anderlecht werd beloofd dat het veld zacht zal zijn.

Nuance in jaarrekening Anderlecht

Paars-wit wil overigens nog een nuance plaatsen bij de jaarrekening. Er was opnieuw 36,3 miljoen euro verlies, maar dat hoopt RSCA nog in te krimpen. In de salarismassa zijn namelijk de volledige lonen opgenomen van spelers die lang geblesseerd waren. Daartegen was paars-wit verzekerd en een aanzienlijke som wordt normaal nog terugbetaald. Namen worden niet bekendgemaakt, maar onder meer grootverdieners als Nasri, Dimata, Chadli, Gerkens en Trebel waren lang buiten strijd.