Europees Hof van Justitie vraagt aanpassingen aan Belgische wet op de havenarbeid

De Belgische wet op de havenarbeid, beter bekend als de wet-Major, is niet in strijd met de Europese rechtsregels, tenminste zolang die tot doel heeft de veiligheid in de havengebieden te waarborgen en arbeidsongevallen te voorkomen. Dat havenarbeiders alleen maar als dusdanig kunnen worden erkend door een paritair samengestelde commissie van werkgevers en werknemers gaat wel tegen het Unierecht in. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld in een langverwacht arrest.

Het Hof boog zich over de wet-Major op vraag van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Niet alleen werden de rechters in Luxemburg gevraagd of de Belgische regeling, die specifieke regels voorziet voor het in dienst nemen van havenarbeiders, strijdig is met het Unierecht, er werd hen ook gevraagd of ze aanvullende criteria konden aanreiken om vast te stellen of de regeling door de beugel kan.

Definitieve uitspraak

In zijn arrest schiet het Hof de Belgische wet niet a priori af. Duidelijk is wel dat het voorbehouden van havenarbeid aan erkende havenarbeiders alleen maar mogelijk is als dat expliciet bedoeld is om de veiligheid te waarborgen. Dat die erkenning moet gebeuren door een paritair comité is echter wel in strijd met het Unierecht. Zo’n comité is “noch noodzakelijk, noch geschikt om het nagestreefde doel te bereiken”, luidt het.

Het is nu aan de Raad van State en het Grondwettelijk Hof om op basis van het arrest en de argumentatie van het Hof een definitieve uitspraak te doen over de wet-Major.