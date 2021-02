Professor Bart Maddens na heisa over Sihame El Kaouakibi: “Het zou beter zijn om campagnegeld rechtstreeks naar kandidaten te sturen”

Als alles wel transparant en netjes verloopt, dan is het eigenlijk te verkiezen dat campagnegeld rechtstreeks naar kandidaten gaat. Dat zou alleszins beter zijn dan de wurggreep die de partijhoofdkwartieren nu hebben op de campagnes, tot die van de kopstukken toe. Dat vindt politicoloog Bart Maddens (KU Leuven). Maar of dat in het geval van Sihame El Kaouakibi zo gelopen is, is verre van zeker.