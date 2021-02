Bart De Pauw vangt bot bij drie rechters en krijgt geen inzage in enveloppen met getuigenissen van actrices: wat nu?

Mechelen -

Het zegel blijft op de geheime enveloppen. Dat hebben drie rechters woensdagochtend beslist. Wat Liesa Naert en Maaike Cafmeyer destijds woordelijk meldden aan de preventieadviseur van de VRT blijft geheim. Vraag is of Bart De Pauw hierin berust of beroep aantekent. Wat het ook wordt: pas over maanden zal het écht over de inhoud van de zaak gaan. “Het zal nog efkes duren.”