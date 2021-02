Croizet verlaat OHL voor Hongarije

Yohan Croizet ruilt Oud-Heverlee Leuven voor de Hongaarse topclub Ujpest FC.

De bijna 29-jarige middenvelder kwam, in twee ambtstermijnen (2014-2016 en 2020-2021), 75 keer in actie voor OHL en scoorde daarin dertien keer. Dit seizoen verdween de Fransman in de studentenstad echter helemaal uit beeld. Er werd een oplossing voor hem gezocht, met Ujpest FC is die nu gevonden.

OHL plukte Croizet in 2014 weg bij Excelsior Virton (2013-2014), dat hem bij het Franse FC Metz was gaan halen. In België voetbalde hij ook nog voor KV Mechelen (2016-2017). Tussendoor trok hij op avontuur naar het Amerikaanse Sporting Kansas (2017-2019).