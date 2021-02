Ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen lichtjes, maar: “We mogen trots zijn, kijk maar naar de jojo elders in Europa”

Het zevendaagse gemiddelde van ziekenhuisopnames en overlijdens ten gevolge van het coronavirus stijgt licht, maar het aantal nieuwe besmettingen neemt af. Is dat dan goed of slecht nieuws? Biostatisticus Geert Molenberghs is voorzichtig positief. “We zitten niet met een jojo zoals elders in Europa.” En mogelijk zal de krokusvakantie enig effect hebben. Sterker nog: als het reisverbod gerespecteerd wordt, is er mogelijk zelfs een knik in de maak, aldus Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.