WHO-topman Hans Kluge: “Vaccins kunnen vals gevoel van veiligheid geven”

Het is voor de Europese landen nog te vroeg om de coronamaatregelen te versoepelen. Bovendien kunnen de vaccins een vals gevoel van veiligheid geven. Dat heeft regionaal WHO-directeur Hans Kluge donderdag verklaard op een persconferentie.

In de Europese regio worden elke week meer dan een miljoen nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt Kluge, een Belg. Hij wijst er wel op dat het aantal nieuwe besmettingen al voor de vierde week op rij daalt. Het aantal overlijdens daalt voor de tweede week op rij. “Dat is goed nieuws, maar de daling van het aantal besmettingen verhult wel een toenemend aantal uitbraken en de verspreiding van zorgwekkende varianten”, aldus de regionaal directeur. Het is belangrijk om de cijfers nauwlettend in de gaten te houden en zeker geen overhaaste beslissingen te nemen, klinkt het.

De cijfers zijn nog steeds te hoog, meent WHO Europe. De meeste Europese landen zijn nog steeds kwetsbaar. Bovendien kunnen de vaccins een vals gevoel van veiligheid creëren.

1,5 procent kreeg al twee spuitjes

Momenteel zijn 29 van de 37 landen in de Europese regio hun bevolking aan het vaccineren en hebben 7,8 miljoen mensen hun twee spuitjes al gekregen. Dat komt overeen met slechts 1,5 procent van de bevolking van die 29 landen. Het aantal toegediende vaccindoses is wel groter dan het aantal gemelde gevallen in de regio. Er zijn ongeveer 41 miljoen doses toegediend, tegenover 36 miljoen gemelde gevallen.

Kluge benadrukte dat het te vroeg is om opnieuw te versoepelen. Als de maatregelen worden opgeheven, moet dat onderbouwd kunnen worden met “duidelijke gegevens en niet op basis van waarnemingen van een relatieve vooruitgang”. “Keer op keer zien we dat landen te snel opengingen en zo hun zuurverdiende winsten verloren”, stelt hij.

Foto: AFP

De regionaal directeur verwees ook nog naar de coronavarianten. “Sommige varianten zijn bijzonder zorgwekkend, zoals degene die voor het eerst in Zuid-Afrika is geïdentificeerd”, luidt het. De Zuid-Afrikaanse variant is al in negentien Europese landen gemeld.

Vaccins zijn onvoledoende

Het is volgens de WHO noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, ongeacht om welke variant het gaat. De vaccins kunnen daar slechts voor een deel bij helpen, maar “ze zijn op dit moment niet voldoende om de pandemie onder controle te krijgen”, aldus Kluge.

De regionaal WHO-directeur zegt dat het nu nodig is om de productie van vaccins te versnellen. “We roepen op tot een gezamenlijke Europese inspanning om vaccinatieprogramma’s op de rails te krijgen. Fabrikanten en zorgverleners moeten klinische gegevens en dossiers met de WHO delen, zodat we de lijsten voor noodgebruik sneller kunnen opstellen”, zegt hij.