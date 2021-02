Animal Rights verspreidt filmpje van dierenleed in Franse firma: “Alle supermarkten moeten dit vlees uit de rekken halen”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft nieuwe beelden verspreid van dierenleed in een bedrijf in het Franse Limoise. Dat bedrijf levert vlees aan Nestlé, dat het merk Herta in portefeuille heeft. Op de undercoverbeelden is te zien hoe de dieren op elkaar gepropt zitten in vuile stallen, hoe biggen met hun poten vastzitten en hoe afvaltonnen gevuld zijn met karkassen. Animal Rights vraagt Belgische supermarkten om Herta niet meer te verkopen.

- opgepast, gevoelige beelden -

Het is niet de eerste keer dat zulke beelden in het bedrijf gemaakt werden. “Begin december 2020 al filmden we hoe een ongewenste big wordt doodgeslagen, hoe biggen het aangezicht van een ander varken aanvreten”, klinkt het bij Animal Rights. “De beelden werden gemaakt door organisatie L214.”

“Dit is onaanvaardbaar dierenleed”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. “We vragen de supermarkten om Herta uit de rekken te halen.”

Verder klaagt Animal Rights nog aan dat de dieren geen daglicht krijgen, onder de uitwerpselen zitten en amper kunnen bewegen. Gewonde dieren worden niet verzorgd, klinkt het. “Dezelfde praktijken uit 2020 gaan in 2021 gewoon door”, zegt Van Campenhout. “Hier creperen elke dag opnieuw jonge biggen.” Van Campenhout is niet verbaasd over deze beelden: “Structureel dierenleed vindt overal plaats waar dieren gebruikt worden. Diervriendelijke of humane productie van vlees is een leugen en dat bewijzen ook deze beelden opnieuw.”