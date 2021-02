Bill Gates waarschuwde in 2015 al voor virus dat op corona lijkt en deelt nu twee nieuwe dreigingen

Microsoftoprichter Bill Gates heeft in een gesprek met Youtube-show Veritasium gezegd dat hij het meest bang is voor klimaatopwarming en bioterreur. Opvallend, uit de mond van iemand die in 2015 al een probleem voorspelde dat verrassend goed op dit coronavirus lijkt.

“Het is niet dat ik mij nu goed voel dat ik het al in 2015 had voorspeld”, zegt de miljardair aan Veritasium. “Daar is helemaal niks leuk aan.” Hierover gaat het: in 2015 hield Gates een Ted Talk met als titel: “De volgende pandemie? Daar zijn we niet klaar voor”. Hij beschreef er het gevaar van een virus waarbij je al besmettelijk bent terwijl je nog op het vliegtuig of op een concert bent. “Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld ebola, waar je pas besmettelijk wordt als je echt al ziek bent.”

Wat later in de show deelt hij zijn angsten voor de toekomst. “De eerste is klimaatverandering. Elk jaar gaan we daar een dodentol van zien die zelfs hoger is dan nu tijdens de pandemie. Een andere vrees is bioterreur: dat iemand een virus ontwikkelt dat nog gevaarlijker is en dat dan loslaat op de mensheid.”