België wereldwijd op 29ste plaats voor aantal toegediende vaccins

De Belgische vaccinatiecampagne draait nog niet op volle toeren. Volgens de tracker van het Amerikaanse mediabedrijf Bloomberg staat België wereldwijd op de 29ste plaats voor het aantal toegediende dosissen per 100 inwoners. Aan dit tempo duurt het meer dan twee jaar voordat we de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70 procent zullen bereiken.

België gaf deze week gemiddeld 18.956 vaccins per dag. Dat ligt iets hoger dan de gemiddeld 14.949 per dag vorige week. Drie procent van de bevolking kreeg één dosis en 1 procent van de bevolking heeft twee dosissen gekregen en is volledig ingeënt. Door problemen bij de levering van vaccins gaat het vaccineren trager dan gehoopt. Volgens het officiële vaccinatieplan van de overheid zou deze vaccinatiegraad in september dit jaar bereikt worden.

In totaal zijn er wereldwijd meer dan 152 miljoen prikjes gegeven met een coronavaccin. Bloomberg vat de gegevens van 75 landen samen in zijn online tracker. Ontbrekende landen zijn ofwel nog niet gestart met hun vaccinatiecampagne of publiceren geen data.

Israël blijft het land met de meest succesvolle vaccinatiecampagne, met 40 procent van de bevolking van het land die minstens één dosis kregen. In Europa is het Verenigd Koninkrijk de koploper met 19,5 procent van de bevolking die al minstens één dosis kregen.

Op dit moment worden er wereldwijd zeven vaccins gebruikt. Drie Europees-Amerikaanse vaccins (Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca/Oxford), drie Chinese vaccins (Sinovac Biotech, CanSino Biologics en Sinopharm) en één Russisch vaccin (Gamaleya ofwel Spoetnik-V).