Sportarts Chris Goossens steunt Ajax-doelman Andre Onana na dopingschorsing: “Ik geef hem het voordeel van de twijfel”

Ajax-doelman Andre Onana (24) is door UEFA twaalf maanden geschorst wegens een overtreding van de dopingregels. Dat lekte vorige week vrijdag uit. Bij de doelman van de Amsterdammers werd in oktober tijdens een controle buiten competitie het verboden middel Furosemide aangetroffen in zijn urine. Zijn ploegmaats bij Ajax steunen hem. Sportarts Chris Goossens begrijpt dat.