‘Spekpater’ Werenfried beschuldigd van poging tot verkrachting, hulporganisatie neemt afstand van oprichter

Kerk in Nood, de internationale katholieke hulporganisatie die ook in België actief is, neemt afstand van zijn oprichter, pater Werenfried van Straaten, na beschuldigingen van misbruik. De zogenoemde ‘spekpater’, norbertijn van de abdij van Tongerlo die overleed in 2003, zou in 1973 op een reis van Kerk in Nood naar Italië geprobeerd hebben om een jonge medewerkster te verkrachten. Dat schrijft het Duitse blad Christ & Welt.

“Kerk in Nood betreurt de ernstige beschuldigingen die beschreven worden ten zeerste”, verklaarde de hulporganisatie woensdag. “De organisatie distantieert zich ten zeerste van iedere vorm van gedrag zoals dat waarvan pater Van Straaten in het artikel beschuldigd wordt.”

De vrouw zou de zaak in 2010 gemeld hebben bij de organisatie, schrijft Kerk in Nood. Tegelijkertijd waren er pogingen om de pater te spreken. Een hulpbisschop die door het Vaticaan gestuurd werd, ondersteunde de hulporganisatie toen in haar modernisering. De geestelijke werd op de hoogte gesteld van de beschuldigingen tegen Van Straaten, schrijft de organisatie. Er was briefwisseling tussen hem en het Vaticaan, waaruit Christ & Welt citeert.

Doofpotoperatie

Kardinaal Mauro Piacenza, toenmalig prefect van de Congregatie voor de Clerus, en sinds 2011 voorzitter van de administratieve raad van van Kerk in Nood, zou geheimhouding geëist hebben. “Kardinaal Piacenza ontkent de beschuldigingen van een doofpotoperatie, omdat die geen grond hebben”, antwoordde de hulporganisatie op vragen daaromtrent.

De leiding van Kerk in Nood hechtte geloof aan de getuigenis van de vrouw, die een schadevergoeding kreeg van 16.000 euro. Het slachtoffer wou dat haar zaak vertrouwelijk behandeld werd, daarom werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven. “Er was ook een belang om reputatieschade van de organisatie te vermijden”, klinkt het.

De internationale katholieke organisatie is sinds 2011 een pauselijke stichting. Ze ondersteunt wereldwijd gelovigen die vervolgd en onderdrukt worden. De Nederlander Werenfried van Straaten, norbertijn van de abdij van Tongerlo, richtte vanuit Tongerlo in 1947 Kerk in Nood op, en leidde de organisatie tot 2003. Aanvankelijk heette de organisatie nog Oostpriesterhulp, waarmee de zogenoemde ‘spekpater’ steun bood aan Duitse vluchtelingen. Het hoofdkwartier van Kerk in Nood is momenteel in Duitsland gelegen.