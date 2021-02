Hans Vanaken is met drie goals in vier matchen helemaal terug na wekenlange schorsing: “We slopen muren met ons collectief”

Wanneer Club Brugge in het begin van het seizoen moeite had om de verdediging van een tegenstander te slopen, werd er al te vaak naar Hans Vanaken gekeken als brein van blauw-zwart. Maar met Lang, De Ketelaere en Dost kwam daar op enkele maanden tijd heel wat branie bij. Gevolg: het gevaar komt van overal, waardoor Vanaken meer aan voetballen toekomt. “Dit is de mooiste reeks van mijn carrière”, zegt hij.