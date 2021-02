Agentschap Zorg en Gezondheid niet te spreken over Pano-reportage: “Bereik, snelheid en contactverzameling is zeer performant”

Zowel op het vlak van bereik, snelheid als het verzamelen van contacten is het contactonderzoek wel degelijk zeer performant. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag in een nieuwe reactie op de ‘Pano’-reportage van woensdagavond. Het agentschap erkent dat het contactonderzoek een moeilijke start kende, maar in de zomermaanden is dat op korte tijd sterk verbeterd. “Er zijn al meer dan 300.000 indexpatiënten (positief geteste patiënten, nvdr.) bereikt, en bijna 700.000 contacten van besmette personen zijn verzameld en vervolgens gecontacteerd”, zegt woordvoerder Joris Moonens.

De cijfers die het contactonderzoek kan voorleggen zeggen iets over de kwaliteit ervan, klinkt het. “De snelheid waarmee het contactonderzoek patiënten en contactpersonen bereikt, een belangrijke kwaliteitsparameter, valt niet te evenaren”, zegt Moonens. Hij verwijst door naar de site van Zorg en Gezondheid. De recentste update dateert van vrijdag. Daaruit blijkt dat tussen 29 januari en 4 februari per dag gemiddeld 24.116 mensen gebeld werden, van wie 6.815 besmette mensen.

Omdat de impact van het contactonderzoek niet af te zonderen valt van de andere maatregelen, is het niet mogelijk te zeggen hoeveel besmettingen door het contactonderzoek zijn vermeden. Wel staat vast, zegt Zorg en Gezondheid, dat het grote en snelle bereik bijdraagt tot het vertragen van de virusverspreiding.

Verbeteringen

Maar verbeteringen blijven nodig. Zo staan beter clusteronderzoek en casemanagement op de planning, en werd al werk gemaakt van een versterking van het bron- en clusteronderzoek door zorgraden en lokale besturen. Daarnaast werd er ook systeemtechnisch een enorme vooruitgang geboekt, zegt Zorg en Gezondheid nog.

In een eerste reactie, woensdagavond, had het agentschap de aantijgingen in de reportage over de aanbesteding van het contactonderzoek ongegrond genoemd. Daarnaast werd betreurd dat het geen kans had gekregen om daarop te reageren. De VRT-ombudsman mag een klacht verwachten. Ook wordt onderzocht of er verdere juridische stappen of een klacht bij de raad voor journalistiek aangewezen zijn.