Levensgezel na dood pater Luc Versteylen: “Luc is niet verbitterd gestorven”

Alles komt altijd goed. Volgens Mieke Van Hoof (87) zou dat een passend grafschrift zijn voor haar levensgezel pater Luc Versteylen (93), die woensdag overleden is. Versteylen was een van stichters van Agalev (vandaag Groen) en vormde later zijn oude brouwerij in Viersel om tot bezinningsoord. Tien jaar geleden werd hij door jongeren uit Viersel beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. “Er was niets van aan”, zegt Van Hoof.