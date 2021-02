Organisatrice van abortusbetogingen in Polen riskeert 8 jaar cel

Een van de organisatrices van de betogingen tegen het verbod op abortus in Polen is in verdenking gesteld en riskeert tot acht jaar cel, zo heeft het Poolse parket donderdag bekendgemaakt.

Marta Lempart, een vooraanstaand lid van het collectief Vrouwenstaking, werd woensdag aangeklaagd wegens het in gevaar brengen van iemands leven door het veroorzaken van een “epidemiologisch gevaar” in de pandemie van Covid-19, schreef Aleksandra Skrzyniarz, woordvoerster van het parket van Warschau, in een mail.

Lempart, die onschuldig pleitte en weigerde een verklaring af te leggen, werd in vrijheid gelaten. Ze wordt ook beschuldigd van belediging van een politiebeambte en van het bespuwen van de agent. Voorts wordt ze vervolgd omdat ze in een radiogesprek de aanvallen op kerken zou hebben toegejuicht. “De verdachte riskeert tot acht jaar cel”, zei de woordvoerster.

Verscheidene mensen die bij de betogingen door de politie waren opgepakt en in verdenking werden gesteld, zijn daarna door de rechtbank vrijgesproken. Lempart is een van de initiatiefneemsters van de betogingen die in oktober over heel Polen begonnen, na de beslissing van het Grondwettelijk Hof abortus te verbieden bij afwijkingen van de foetus. Zwangerschapsafbreking is sindsdien verboden in Polen, behalve bij verkrachting, incest of als het leven van de moeder in gevaar is.