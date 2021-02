Dader ‘kruisboogmoord’ schuldig verklaard aan moord: “Ik weet dat ik schuldig ben. Maar hij heeft zich niét gebukt”

Tielt / Brugge -

Op het assisenproces rond de ‘kruisboogmoord’ is Jordy Vande Sompele (26) schuldig verklaard aan de moord op zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28). “Ik weet voor de volle honderd procent dat ik schuldig ben”, had Vande Sompele even voordien ook zelf toegegeven, net voor de jury in beraad ging. “Ik ga dat ook volledig accepteren als jullie mij schuldig verklaren.” Zijn advocaat Kris Vincke benadrukte voordien wel dat zijn cliënt de waarheid sprak op zijn proces. Hij pikte het niet dat de burgerlijke partijen – en met name zijn ex-vriendin Sarita – hem “ontmenselijkten”. “Ik weet welke kwaliteiten hij heeft. Hij is een schone mens.”