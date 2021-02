Iraaks duo in Finland veroordeeld voor nepverhaal over moord op vader

Een Iraakse vrouw en haar ex-man zijn in Finland veroordeeld voor het fabriceren van een verhaal over de moord op haar vader. De vrouw had daardoor een verblijfsvergunning gekregen, maar de rechtbank acht bewezen dat ze vervalste documenten heeft gebruikt om aan te tonen dat haar vader in 2017 in Bagdad was vermoord nadat zijn asielaanvraag in Finland was afgewezen.

De rechtbank in Helsinki achtte het duo schuldig aan ernstige fraude en bedrog en legde de 24-jarige vrouw 22 maanden cel op en haar 37-jarige ex-man 23 maanden. Het jaar dat ze al in hechtenis zaten, wordt ervan afgetrokken.

Vanwege de zogenaamde moord kreeg Finland in 2019 een tik op de vingers van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat bepaalde dat Finland de nabestaanden van de man 20.000 euro schadevergoeding moest betalen.

Nadat het stel uit elkaar was gegaan, bekende de man een jaar geleden dat er was gefraudeerd. Hij claimde toen dat hij pas recent had ontdekt dat zijn ex-schoonvader nog leefde, maar dat verhaal geloofde de rechtbank niet. Sterker nog, hij zou een grotere rol in het bedrog hebben gespeeld dan zijn ex.

De acties van het paar “berokkenden de Finse staat niet alleen economische schade, maar ook aanzienlijke negatieve publiciteit”, aldus de rechter. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat proberen het vonnis van het mensenrechtenhof terug te draaien.