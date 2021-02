Pech voor PSG: Neymar is wekenlang buiten strijd en mist clash tegen Barcelona

Paris Saint-Germain kan volgende week in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen FC Barcelona geen beroep doen op zijn vedette Neymar, zo bevestigde de club donderdag.

De Braziliaan heeft woensdag in het bekerduel tegen tweedeklasser Caen een kwetsuur aan linkeradductoren opgelopen, waarmee hij een viertal weken aan de kant zal staan. Met wat geluk haalt hij zo de terugwedstrijd tegen Barça, die op 10 maart gespeeld wordt.

Neymar zorgde woensdagavond voor opschudding in de 1/32 finales van de Franse voetbalbeker. Landskampioen Paris Saint-Germain won weliswaar met het kleinste verschil op bezoek bij Caen na een doelpunt van Moise Kean, maar zag steraanvaller Neymar in de tweede helft verontwaardigd van het veld stappen na een reeks overtredingen op hem.

Foto: REUTERS

De Braziliaan wachtte daarbij zijn vervanging zelfs niet af. Pas drie minuten later was Kylian Mbappé klaar om het veld te betreden. Van Neymar was toen al geen spoor meer. De spits trok meteen naar de kleedkamer. Na afloop werd er al snel gevreesd voor een kwetsuur aan de adductoren.

UEFA opent disciplinaire procedure tegen Roemeense refs

De Europese Voetbalbond (UEFA) opent een disciplinaire procedure tegen de van racisme beschuldigde Roemeense scheidsrechters Sebastian Coltescu en Octavian Sovre tijdens de Champions League-wedstrijd van 8 december tussen Paris Saint-Germain en Istanboel Basaksehir. Dat heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt.

Na onderzoek uitgevoerd door een inspecteur van de UEFA naar de gebeurtenissen die ertoe leidden dat de bewuste wedstrijd werd gestaakt, wordt een procedure gestart tegen vierde ref Coltescu en assistent-scheidsrechter Sovre vanwege een mogelijke overtreding van artikel 11 van het disciplinair reglement van de UEFA. Dat artikel legt de “algemene gedragsrichtlijnen” vast en verbiedt bijvoorbeeld beledigingen. Er wordt evenwel geen melding gemaakt van artikel 14, dat betrekking heeft op racisme en discriminatie. Het is nu aan de ‘Control, Ethics and Disciplinary Body’ om een beslissing te nemen in de zaak.

De spelers van Basaksehir verlieten op 8 december na amper een kwartier spelen het veld, nadat de Kameroener Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, door een ref was aangeduid met het Roemeense woord “negru”. Wenbo beschuldigde de vierde scheidsrechter, Sebastian Coltescu, maar na analyse van verschillende beelden door Roemeense media werd assistent-scheidsrechter Octavian Sovre verdacht van racisme. De UEFA besliste nu beide mannen te vervolgen.

Er volgde in ieder geval een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo weg met een rode kaart. De spelers van Basaksehir besloten daarop van het veld te stappen en werden gevolgd door de spelers van PSG. De wedstrijd in het Parc des Princes werd daags nadien met nieuwe officials hervat bij een 0-0 stand, PSG won de partij uiteindelijk met 5-1.