‘Familie’-acteur Eric Kerremans is onlangs in het geheim getrouwd met zijn vriendin Annelies Frans. Dat laat zij weten in een bericht op Facebook.

“Om het veilig te houen en omdat 1+1 = WIJ is, gaan wij vandaag ‘secretly’ trouwen, en is het tête à tête aan de huwelijksdis”, schreef Frans. Kerremans is vooral bekend van zijn rol als ‘slechterik’ Xavier Latour in de VTM-soap ‘Familie’, tussen 2003 en 2009.