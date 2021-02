De grootste vliegramp in de Belgische geschiedenis speelde zich af in een Vlaams dorpje: “Die lijken zijn mijn vader lang blijven achtervolgen”

/ Kampenhout -

Een heuphoog gedenksteentje met daarvoor een verwelkte bloemenmand waaruit een plastic vliegertje steekt. De gemeente Kampenhout beseft zelf ook dat dit té zuinig is. Daarom komt hier maandag een grote steen. Een monument voor de 73 slachtoffers van de ergste crash uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis. Exact 60 jaar geleden stortte een Boeing 707 neer in het Vlaams-Brabantse Berg. Hier tussen de witloofvelden zit de herinnering nog diep. Letterlijk, want soms spit iemand nog een brokstuk boven. En figuurlijk, want veel getuigen hebben nadien nooit nog een vliegtuig genomen.