De man van Juliette overleefde als enige de grootste vliegramp ooit in ons land: “Pas een dag later vertelde hij dat een voet verloren was”

“Telkens wanneer het liedje Save the last dance for me op de radio is, zet ik hem af. De herinnering is te pijnlijk”, zegt Juliette Pelgrims (83), de weduwe van Marcel Lauwers, de enige overlevende van de crash. “Marcel was met zijn vriend Theo witloof aan het oogsten, toen de Boeing op hun veld crashte. Theo is onthoofd door rondvliegende brokken. Mijn Marcel verloor zijn been maar overleefde. Toch is hij 20 jaar later nog overleden aan de gevolgen van de crash.”