600 jaar oude olijfboom gered in Griekenland

De stad Athene en de Griekse spoorwegmaatschappij hebben een zowat 600 jaar oude olijfboom gered. De boom moest voor de aanleg van een nieuw spoor bij Egio geveld worden. De burgemeester van de Griekse hoofdstad, Kostas Bakoyannis, deelde donderdag mee dat de boom ontworteld en naar Athene, 80 kilometer oostwaarts, gebracht werd.

De olijfboom kreeg een nieuwe plek voor de rechtsfaculteit van de universiteit in het centrum van Athene. “Het natuurmonument kan weer ademen”, verklaarde de burgemeester op Instagram. In moeilijke tijden zoals nu met de coronapandemie is het belangrijk vol te houden, net als deze oeroude boom, meent de burgemeester.