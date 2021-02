Felipe Avenatti (27) is dolblij met nieuwe kans die hij van Antwerp krijgt: “Standard was de slechtste periode uit mijn carrière”

Wat had hij zondag graag tegen Standard gespeeld, maar helaas. De Rouches betalen nog een deel van zijn loon en dus moet Felipe Avenatti (27) de match vanuit zijn zetel volgen. Toch strikten we de nieuwe spits van Antwerp voor een interview, want hij heeft wel wat te vertellen over zijn zwaar anderhalf jaar in Luik, waarin hij maar vijf keer kon scoren. “Ik miste respect.”