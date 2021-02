Meghan Markle wint proces tegen Britse tabloid over brief van haar vader

Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, heeft donderdag een kort geding gewonnen dat ze tegen de uitgeverij van het tabloid Mail on Sunday had aangespannen wegens inbreuk op de privacy in verband met de publicatie van een brief aan haar vader. “De eisende partij kon redelijkerwijs verwachten dat de inhoud van de brief privé zou blijven”, oordeelde rechter Mark Warby.

De advocaten van Meghan Markle (39) hadden de rechter gevraagd zich uit te spreken zonder te wachten op een proces in de herfst dat allerlei zaken over het privéleven van het echtpaar naar buiten had kunnen brengen. Het paar leeft in Californië sinds het afstand genomen heeft van de Britse monarchie. De zitting voor het vastleggen van de volgende etappes in de procedure is voor 2 maart gepland.

De gewezen actrice verweet Associated Newspapers, de uitgever van Mail Online, Daily Mail en Mail on Sunday, dat die haar privacy had geschonden door fragmenten van een handgeschreven brief te publiceren die ze in augustus 2018 aan haar vader Thomas Markle (76) had gericht, met wie ze in onmin leeft. In de brief vraagt ze haar vader ermee op te houden in de media over hun slechte relatie te vertellen en te liegen.

De advocaten van Meghan spraken van een “illegale publicatie” van een private brief en hadden een uitspraak in kort geding gevraagd.