Eerste AstraZeneca-vaccins in ons land zijn toegediend

Het coronavaccin van AstraZeneca is donderdag voor het eerst in ons land toegediend in een medische instelling in Fraiture, een deelgemeente van Tinlot nabij Hoei. Het zorg- en revalidatiecentrum ‘Centre neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture’ kreeg 200 dosissen toegewezen voor het zorgpersoneel in de leeftijdscategorie 18-55 jaar. Vrijdag komt het ‘vaccinatiedorp’ in Antwerpen als eerste aan de beurt in Vlaanderen.

In het medische centrum in Tinlot, dat onder meer MS-patiënten behandelt, werden donderdag de hele dag vaccins toegediend. De afdeling van het Luikse universitaire ziekenhuis CHU heeft zo de nationale primeur gekregen voor het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om een zogenaamde pilootfase. Het vaccin is het derde dat in roulatie gaat, na de spuitjes van Pfizer/BioNTech en Moderna.

De medische instelling kreeg voor de pilootfase 200 dosissen. In totaal kwamen 235 personeelsleden in aanmerking, maar een honderdtal had zich ingeschreven - de vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Daar komen nog personeelsleden bij die zich niet ingeschreven hadden en ook vrijdag kan het spuitje toegediend worden, zegt Geneviève Christiaens, adjunct-hoofdgeneesheer van het CHU. Ook personeel van de ziekenhuissite in Esneux kan indien gewenst het vaccin krijgen in Tinlot.

7,5 miljoen dosissen gekocht

België heeft 7,5 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin aangekocht, brengt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) in herinnering. “Om het vaccinatieproces te versnellen, gebruiken we de drie vaccins. De dosissen van AstraZeneca zijn voor de 18-55-jarigen en de 55-plussers krijgen Pfizer en Moderna.” Dit alles kan nog veranderen, vooral in functie van de coronavarianten, aldus Morreale.

Afgelopen weekend werden de eerste 80.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin aan ons land geleverd. In februari worden in totaal 443.000 dosissen verwacht van het vaccin van het Brits-Zweedse farmabedrijf.