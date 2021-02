China neemt wraak en haalt BBC World News uit de ether

De televisiezender BBC World News wordt in China uit de ether gehaald. Dat heeft de bevoegde regulator beslist. De zender zou in zijn berichten over China “ernstige inbreuken” gepleegd hebben op de Chinese regelgeving. Die berichten zouden, volgens de Chinese Nationale Radio- en Televisieadministratie, niet “waar en onpartijdig” geweest zijn, en de Chinese nationale belangen en etnische solidariteit ondermijnen. De regulator beslist nu om de vergunning van BBC World News voor het komende jaar niet goed te keuren.

Een week geleden trok de Britse telecomwaakhond de vergunning van CGTN, een Engelstalige staatszender uit China, in. De Britten menen dat de zender wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij, wat niet is toegelaten. Vanuit Peking was eerder al te horen dat die beslissing ingegeven was door “politieke redenen”. Er werd ook al gedreigd met represailles door Peking.

De BBC reageert “teleurgesteld” op de Chinese beslissing. “De BBC is wereldwijd de meest betrouwbare internationale nieuwszender. Ze bericht thema’s uit de hele wereld op een eerlijke, onpartijdige manier, en zonder vrees of gunsten.” De Briste minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft het op Twitter over een “onaanvaardbare schending van de persvrijheid”. De beslissing zal “China’s reputatie in de ogen van de wereld enkel beschadigen”, aldus nog Raab.

De spanningen tussen Peking en Londen lopen hiermee nog verder op. Het Chinese beleid in de vroegere Britse kolonie Hongkong en de Britse beslissing om voor zijn 5G-netwerk geen gebruik te maken van Huawei leidden eerder al tot spanningen.