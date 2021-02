Zware kettingbotsing met meer dan 100 voertuigen in Texas

Donderdagochtend (lokale tijd) zijn minstens drie dodelijke slachtoffers gevallen na een zware kettingbotsing in Fort Worth, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Minstens tachtig auto’s en vrachtwagens – sommige Amerikaanse media spreken van honderden – botsten op elkaar, waardoor heel wat bestuurders vast kwamen te zitten in hun voertuig. Volgens de eerste onderzoeken werd de kettingbotsing veroorzaakt door een combinatie van regen en smeltende sneeuw, waardoor de wegen spekglad werden door de koude temperaturen in de staat.