Van een dodelijke lippenstift tot een paraplu met ingebouwde gifkogel: de opvallendste relieken van de KGB

Een dodelijke lippenstift, een pakje sigaretten met ingebouwde camera, een paraplu met ingebouwde gifkogel: je kan het zo gek niet bedenken of de KGB – de voormalige Russische geheime dienst – maakte er in de tweede helft van de 20ste eeuw graag gebruik van. Dit weekend gaan liefst 3.500 relieken uit die periode onder de hamer bij het Amerikaanse veilinghuis Julien’s Auctions. Het gros daarvan komt uit de inboedel van het ‘KGB Espionage Museum’ in Manhattan, dat door de coronacrisis definitief moet sluiten. Al zal de Russische president Poetin, die van 1975 tot 1990 als geheim agent voor de KGB werkte, daar geen traan om laten.