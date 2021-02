Meerdere terreurverdachten opgepakt in Denemarken en Duitsland

In Denemarken zijn in totaal zeven verdachten in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van terrorisme. Volgens de Deense inlichtingendienst PET zijn ze opgepakt tijdens een grote antiterreuroperatie van zaterdag tot maandag. Eerder op de dag raakte al bekend dat de Deense en Duitse politie drie Syrische broers hadden opgepakt op verdenking van terrorisme.

PET deelt mee dat de zeven verdachten die in Denemarken zijn opgepakt ervan worden beschuldigd dat ze een of meerdere aanslagen planden, of aan pogingen tot terreurdaden meewerkten. De verdachten zouden wapens aangeschaft hebben en benodigdheden om explosieven te maken, of daarbij betrokken geweest zijn.

Zes andere verdachten zouden donderdag nog in de stad Holbaek, een 50-tal kilometer ten westen van Kopenhagen, voor de onderzoeksrechter geleid worden. Er zou een verband zijn tussen beide zaken. Bovendien is in dezelfde zaak een andere verdachte opgepakt in Duitsland, zegt PET.

Eerder op de dag raakte bekend dat de Duitse en Deense politie drie broers uit Syrië heeft opgepakt, die mogelijk een aanslag planden in Europa. Een woordvoerster van PET wou niet bevestigen of het om dezelfde zaak gaat.

Politie in Duitsland en Denemarken pakten drie broers uit Syrië op die mogelijk in Europa een terreuraanslag planden. Volgens informatie van het Duitse nieuwsagentschap dpa werd een van hen afgelopen weekend opgepakt in de Duitse deelstaat Hessen. Zijn twee broers, van wie een in de stad Dessau-Roslau woonde, in deelstaat Saksen-Anhalt, zouden in Denemarken opgepakt zijn. Daar zijn ook de chemicaliën gevonden, klinkt het. Nieuwsmagazine Der Spiegel berichtte als eerste over de arrestaties.